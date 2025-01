Mostra de samba-enredo do Grupo Ouro de Porto Alegre ocorre neste sábado

Ocorre na noite deste sábado (25), a mostra de samba-enredo das 10 escolas de samba que integram o Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre. O evento está marcado para começar às 20h, no Complexo Cultural do Porto Seco.



Apresentam-se Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba, União da Vila do IAPI, Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina. O ingresso popular custa R$ 10,00 e as mesas para quatro pessoas, R$ 150,00. As reservas podem ser feitas via WhatsApp: (51) 99278-8880. Apresentam-se Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba, União da Vila do IAPI, Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina.

As agremiações do Grupo Bronze será na sexta-feira (31), às 19h, na quadra da Acadêmicos da Orgia (avenida Ipiranga, 2.711). Participarão as sete agremiações que concorrem na categoria: a anfitriã Acadêmicos da Orgia, Samba Puro, Império dos Herdeiros, Unidos do Guajuviras, Cohab-Santa Rita, Mocidade da Lomba do Pinheiro e Filhos da Candinha, além da escola convidada Gaviões da Vila Nova.

Desfile

O desfile oficial das escolas de samba de Porto Alegre e Região Metropolitana dos Grupos Ouro, Prata e Tribo do Carnaval 2025 será realizado em duas noites: 14 e 15 de março, no Sambódromo do Complexo Cultural do Porto Seco. A realização do evento é uma parceria entre o poder público e as ligas União das Entidades carnavalescas de todos os Grupos e abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA) e União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa).