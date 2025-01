Janeiro une homenagens às vítimas das tragédias de Santa Maria e Brumadinho

O mês de janeiro é marcado por duas tragédias que assolaram o Brasil: o incêndio da Boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, e o rompimento da barragem de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, em Minas Gerais. Embora tenham ocorrido em anos e estados diferentes, agora, as homenagens às vítimas e aos sobreviventes apresentam proximidade.



Enquanto Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, se prepara para homenagens em alusão aos 12 anos do incêndio, Brumadinho, em Minas Gerais, organiza a inauguração do memorial, que homenageia as 272 vítimas do rompimento da barragem da Vale S.A. O memorial será inaugurado neste sábado (25), data que marca mais um ano da tragédia.

Desde o dia 21, o presidente Flávio Silva, da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), está em Brumadinho. “Vim até aqui, especialmente, para dar um apoio aos familiares, o destino acabou cruzando os nossos caminhos, infelizmente, por mais uma tragédia evitável”. Além da inauguração do memorial, Flávio Silva irá participar de uma carreata e, posteriormente, retornar ao Rio Grande do Sul para o cronograma em Santa Maria.



“No dia 25 de janeiro de 2019, estávamos em um seminário da associação quando recebemos a notícia da tragédia de Brumadinho. No mesmo instante, comentei que precisávamos nos deslocar para tentar dar um abraço nos familiares”, lembra o presidente da AVTSM.