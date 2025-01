Ministra da Saúde realiza entrega de novos equipamentos ao Hospital Cristo Redentor

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, compareceu ao Hospital Cristo Redentor (HCR), em Porto Alegre, nesta sexta-feira (24), para a entrega de novos equipamentos hospitalares no local. A ocasião também serviu para inauguração da nova área de apoio hospitalar do hospital, após reformas. O valor total do investimento foi de R$ 4,090 milhões em equipamentos e mais R$ 5,938 milhões em obras.

Os equipamentos entregues compreendem um Neuronavegador, no valor de R$ 1,806 milhão, um equipamento de videolaparoscopia, no valor de R$ 704,9 mil, e dois intensificadores de imagem, com custo de R$ 1,09 milhão cada.

A gerente de Internação do Hospital Cristo Redentor, Fernanda Zanoto, explica que o HCR tem foco em intervenções cirúrgicas, o que representa uma parcela de 95% dos pacientes internados. "A chegada desses equipamentos mais modernos, mais compactos e em maior número nos faz conseguir fazer mais cirurgias que demandam o equipamento de forma simultânea", comenta Zanoto.

O Neuronavegador, equipamento mais caro e único em atendimentos do SUS no RS, possui um sistema de cirurgia guiada. Segundo Fernanda, possibilita que os neurocirurgiões planejem antecipadamente as cirurgias, "como se estivessem vendo, internamente, onde estarão acessando o paciente, para que na hora do procedimento cirúrgico, tenham precisão de onde estarão mexendo". É utilizado em procedimentos de crânio, sistema nervoso central e coluna.

Já os dois intensificadores de imagem (arco em C) são usados em traumato-ortopedia e em neurocirurgias. O terceiro equipamento, para videolaparoscopia, permite a realização de cirurgias de maior complexidade em todas as especialidades, a partir de uma técnica menos invasiva e que favorece a recuperação dos pacientes.

Também foi adquirido e será instalado futuramente um novo equipamento de tomografia. A instalação, porém, somente será possível após o funcionamento pleno de outro equipamento idêntico, no Hospital Conceição. Como a troca necessita da desativação, o objetivo é não deixar ambos hospitais do grupo desassistidos do procedimento.

Já a nova área de apoio hospitalar, agora localizada no quarto andar, foi reformada pensando em remover áreas administrativas e construí-las em outros locais, fora das áreas assistenciais. Isso possibilita liberar os locais antigos para novos leitos e áreas de convivência familiar. Também tornou possível a reforma do bloco cirúrgico do hospital, que também estava ocupado por áreas administrativas.