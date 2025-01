Defensoria Pública promove seminário sobre direitos da comunidade Trans

No dia 29 de janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) promoverá o seminário “Dia Nacional da Visibilidade Trans – Defensoria Pública e Promoção dos Direitos Humanos”, em alusão à data. O evento é aberto ao público e ocorrerá no auditório da sede da DPE/RS na Rua Sete de Setembro, 666, com início previsto para as 15h30.



A data de 29 de janeiro foi escolhida em homenagem à campanha “Travesti e Respeito”, ocorrida em 2004 e que se tornou marco importante da resistência da população trans. Nesse sentido, o seminário buscará discutir desafios, lutas e conquistas dessa comunidade no âmbito dos direitos humanos e das políticas públicas.

Além de palestras, o evento contará com uma homenagem a Marcelly Malta Lisboa, primeira travesti a conquistar o direito à troca de nome civil e ativista pioneira do movimento trans no Rio Grande do Sul.



As inscrições devem ser realizadas pelo site da Defensoria Pública e vão até o dia 27. As vagas são limitadas. As dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail ou fone (51) 2126-3044. O evento será gravado e disponibilizado na íntegra pelo YouTube da DPE/RS (youtube.com/c/DefensoriaPúblicadoRS).

Confira a programação abaixo:



1. Mesa de abertura

• Defensora pública dirigente do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero (NUDIVERSI – DPE/RS), Bibiana Veríssimo Bernardes;

• Ouvidor-geral da DPE/RS, Rodrigo de Medeiros Silva;

• Secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabricio Guazzelli Peruchin;

• Ouvidora da Mulher, das Pessoas LGBTQIAPN+ e em Situação de Vulnerabilidade Social do TJRS, desembargadora Jane Maria Köeler Vidal;

• Coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e de Proteção aos Vulneráveis do MPRS, promotor Leonardo Menin;

• Advogado especialista em Direito Público e Direito LGBTQIAPN+ e vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/RS, Diego Cândido;

• Vereadora travesti de Porto Alegre e ativista pelos direitos humanos, Natasha Narciso Ferreira;

• Vereadora de Rio Grande e ativista dos direitos humanos e LGBTQIAPN+, Regininha;

• Titular da Delegacia de Combate à Intolerância de Porto Alegre, delegada Tatiana Bastos.



2. Palestra “As conquistas e os desafios da população trans/travesti no Brasil”

Marcelly Malta Lisboa (homenageada)

Presidenta da Igualdade RS – Associação de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul, vice-presidenta da Rede Trans Brasil e representante da Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas Trans.



3. Mesa com temática de saúde

(Mediação: defensor público assessor administrativo, Rodrigo Ribeiro)



“Desafios da Política Municipal de Saúde Integral da População LGBTQIA+”

Júlio César Ribeiro de Barros

Especialista em Saúde Pública e coordenador da política LGBTQIAPN+ da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.



“Garantia do direito à saúde da população Trans”

Bianca Niemezewski Silveira

Médica do ambulatório trans de Porto Alegre, formada pela PUCRS, com residência em Medicina de Família e Comunidade e em Gestão e Preceptoria pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Mestranda em Saúde Coletiva pela UFRGS.



4. Mesa com a temática jurídica

(Mediação: defensora pública dirigente do NUDIVERSI, Bibiana Veríssimo Bernardes)



“Ações afirmativas para pessoas trans e travestis no contexto do ensino superior”

Sondre Schneck

Professor da UFRGS e enfermeiro. Tem atuação voltada para os aspectos de gênero e direitos sexuais e reprodutivos no campo da saúde.



“O papel da Ajup na luta pelos direitos sexuais e de gênero”

Betina Gay Cunha Figueira

Graduanda em Direito pela UFRGS, coordenadora Discente de Comunicações do SAJU/UFRGS e assistente jurídica do G8-Generalizando (Direitos Sexuais e de Gênero).



“O papel da defensoria pública como agente de transformação social e garantidora dos direitos das pessoas transexuais e travestis”

Bibiana Veríssimo Bernardes

Defensora pública dirigente do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero (NUDIVERSI).