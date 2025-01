Região Sul tem risco elevado de temporais entre sexta-feira e sábado

O Rio Grande do Sul, juntamente com Santa Catarina e Paraná, possui risco elevado de temporais com potencial para algumas tempestades severas entre sexta-feira (24) e sábado, segundo a empresa MetSul de Meteorologia. De acordo com a previsão, ainda nesta quinta o calor pode trazer temporais isolados. O abafamento deve seguir ao temporal.

O RS, em particular, deve ser o estado com mais ocorrências de tempo severo na sexta-feira. Isso se deve, principalmente, ao posicionamento do centro de baixa pressão e às altas temperaturas que prevalecerão no território gaúcho.

Durante os temporais localizados, segundo a empresa, a precipitação deve ser muito intensa, de 30 mm a 50 mm em meia hora ou 50 mm a 100 mm em apenas uma hora. Segundo a MetSul, o acumulado pode provocar inundações e alagamentos repentinos.

A alta temperatura, com calor intenso, acima de 35ºC na manhã, em parte do Rio Grande do Sul, deverá contribuir para a ocorrência de tempestades de maior severidade. O risco é principalmente vento forte a intenso e granizo de maior diâmetro, não se descartando fenômenos severos isolados de vento.

Os temporais que começam à tarde de sexta-feira devem prosseguir na noite no Rio Grande do Sul. E, após isso, na segunda metade do dia devem afetar ainda localidades de Santa Catarina e do Paraná.

Nas primeiras horas do sábado, embora em menor número de locais, ainda deverão ser esperados temporais isolados, mas no decorrer do dia a instabilidade diminui na maior parte do Rio Grande do Sul e o sol aparece com nuvens e abafamento em diversas regiões gaúchas.

Ainda segundo a MetSul, o episódio de tempo severo será favorecido por uma interação da massa de ar muito quente sobre o Sul do Brasil com um centro de baixa pressão atmosférica, o que vai favorecer a formação de numerosas áreas de instabilidade sobre a Região Sul.

A informação foi confirmada também pela Defesa Civil Estadual. Segundo o órgão, esperam-se temporais isolados no decorrer da manhã de sexta-feira, se expandindo na tarde e noite, com pancadas de chuvas, de intensidade moderada a forte. As rajadas de vento devem ser intensas, entre 80 km/h e 100 km/h, juntamente com instabilidades e queda de granizo. Segundo o órgão, os acumulados de chuva devem ser entre 30 mm/dia e 70 mm/dia.

No sábado, as instabilidades seguem, com chuvas e temporais pontuais, principalmente no Noroeste, Norte, Missões, Serra, RMPOA, Costa Doce e Litoral Médio e Norte. Acumulados de até 50 mm/dia nessas regiões. Nas demais áreas, chuvas mais leves, abaixo de 20 mm/dia.