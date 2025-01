Calor extremo no RS deve atingir 40°C nesta quinta-feira

Depois de uma quarta-feira marcada por muito calor, o Rio Grande do Sul irá enfrentar mais um dia típico de verão com temperaturas ainda mais escaldantes nesta quinta-feira (23). A MetSul Meteorologia alerta para máximas de até 40°C em áreas da faixa central e Oeste do Estado. Além disso, a radiação ultravioleta deve atingir níveis muito altos ou até mesmo extremos.

Na maior parte das regiões, os termômetros variam entre 36°C e 38°C. No Norte e no Oeste, o calor intenso favorece, ao fim da tarde, o aumento de nuvens e o risco de chuva forte com potencial para temporais localizados.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o desconforto térmico também será elevado. A Capital deve registrar máxima de 36°C durante a tarde e mínima de 23°C pela madrugada.

Na sexta-feira (24), o tempo começa a mudar com risco de temporais fortes, especialmente da tarde para a noite, embora o calor continue. No sábado, o clima ficará instável, com pancadas de chuva ao longo do dia. No domingo, o tempo firma, marcando o inicio de outra semana quente.