Ação sobre o uso do celular no trânsito será realizada em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (23), às 8h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizará uma ação educativa direcionada aos motoristas sobre os riscos do uso do celular no trânsito. A atividade ocorre no semáforo da avenida Salvador França esquina com a avenida Ipiranga, no sentido Sul/Norte.Agentes de trânsito que fazem parte da Escola Pública de Mobilidade farão um esquete teatral mostrando um condutor desatento usando o celular e que, por falta de atenção, se envolve em sinistro de trânsito.A iniciativa mostra ainda a morte puxando esse motorista para fora do cruzamento dando a entender que perdeu a vida. A atividade integra a agenda de ações educativas realizadas pela EPTC durante a semana.