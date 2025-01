Paleta Atlântida acontece no próximo sábado no litoral gaúcho

Acontece, no próximo sábado (25), na praia de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, o churrasco coletivo de beira de praia Paleta Atlântida. Além da tradicional competição da "Melhor Paleta", a ocasião terá outros eventos, como shows, feiras, palestras sobre inovação e competições esportivas.

O churrasco ocupará 4 km de extensão, e será estruturado em cinco zonas temáticas, com estações open food comandadas por assadores profissionais. As áreas serão divididas em: Corporativo, destinado a empresas e convidados; Paradores, com espaços para empresas âncoras e patrocinadores; Governamental; Competição de Trios; e Entretenimento e Esportes.

A competição da "Melhor Paleta" terá como prêmio uma moto oferecida pela KIA Sun Motor, para cada uma das categorias. A primeira, Melhor Paleta Raiz, com tempero exclusivo de sal, e a segunda de Melhor Paleta Gourmet, que permite o uso de temperos variados. A disputa acontece no palco principal do evento, localizado entre as Agregações 8 e 9 (Ruas Rio Jacuí e Rio dos Sinos).



O evento também terá participação de nomes da área, que demonstrarão técnicas de preparo utilizando cortes variados de carne para os participantes do evento. O evento ainda terá uma série de painéis de inovação, entre as 10h e 16h, na Agregação 6 (tendas 68 e 69). O espaço terá exposição de produtos de produtores de cachaça e azeite do Rio Grande do Sul. Além disso, também acontecerá feiras de vinho, como a "Vai de Vinho Brasileiro" (tendas 133 e 134) e "Sabor Gaúcho" (tendas 131 e 132). Ambas serão realizadas na Agregação 10.



O local também terá uma série de painéis sobre inovação, o Paleta Summit, abertos ao público, que acontecerão das 10h às 16h, na Agregação 6 (tendas 68 e 69).





Ingressos podem ser adquiridos pelo Balada App. Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.paletaatlantida.com.br. A programação cultural contará com dois palcos com estilos musicais diversos, além de torneios esportivos de futebol de areia, beach tennis e futevôlei.

Serviço

Data: 25 de janeiro (sábado), das 12h às 17h

Local: Praia de Atlântida - Xangri-Lá

Ticket Individual - inclui acesso às áreas de Open Food das 12h às 17h e quatro latões de cerveja

Antecipado (2º lote): A partir de R$ 270 + taxas: Balada App

No local: R$ 280,00 - na Rua Guaritá com a Rua Carneiro (Xangri-lá).