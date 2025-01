Prefeituras se articulam para construção da avenida Paraguassu entre Imbé e Osório

As cidades de Imbé e Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, pleiteiam a construção da avenida Paraguassu entre os balneários de Imara e Atlântida Sul. A via, que liga a maioria das praias, tem uma brecha no limite das duas localidades, com terrenos baldios tomados por areia e vegetação, além de algumas moradias, o que obriga os motoristas a circularem pela avenida Beira-Mar ou pela Estrada do Mar para fazerem os deslocamentos.

O trecho da Beira-Mar, no entanto, nunca foi asfaltado, o que torna o trajeto desafiador. “Nunca foi asfaltado porque, talvez, quem fez o asfaltamento, na época, foi o próprio Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), antes da construção da RS-786”, assinala o prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato (MDB).

A parte da Beira-Mar que pertence a Imbé é de 400m. O comprimento total, incluindo a área que compreende o município e Osório, é de 1km.

Comerciantes relatam que a Paraguassu impulsiona negócios de balneários menores, pela praticidade de circular entre uma praia e outra. Entre Xangri-Lá e Capão Novo, por exemplo, são quase 20km conectados pela avenida.

Comércio de Santa Terezinha poderia se beneficiar com a ligação Mauro Belo Schneider/Especial/JC

O prefeito de Imbé revela que há um projeto para fazer a ligação da Paraguassu de Imbé com a Paraguassu de Osório. “A ideia é fazer essa obra ainda nesse mandato, com recursos do governo do Estado, que já sinalizou ser favorável à medida. Com isso, vamos desligar a estrada que fica junto à faixa de praia e recompor as dunas que um dia foram tiradas de lá para construção da estrada”, adianta Vedovato.

Uma das razões para a agilidade da medida é o fato de que, conforme Vedovato, o mar avança sobre a estrada na Beira-Mar.

Romildo Bolzan Júnior (PDT), prefeito de Osório pela quarta vez, também é favorável à construção da Paraguassu na região. “Já está sendo encaminhado, juntamente com o município de Imbé, uma solicitação ao Daer para que o governo do Estado providencie a viabilização da construção da obra do projeto de extensão asfáltica da avenida Paraguassu, ligando a cidade de Imbé na praia de Imara à cidade de Osório pelo distrito de Atlântida Sul”, se manifestou ele por meio de nota da assessoria de imprensa.

O Daer explica que, como é uma via municipal, “a única possibilidade de o Estado realizar a obra é com um convênio com as prefeituras, no qual o Estado repassa o valor por meio do Daer, e o município executa a obra com a fiscalização do departamento”. Ainda não há, no entanto, uma definição quanto à formalização desse convênio.

“Os municípios precisam apresentar primeiro toda a documentação necessária, com projeto aprovado e orçamento, para que o Daer aprove esse valor. Com isso, a formalização de convênio pode ser tratada com o Governo do Estado tendo em vista a liberação dos recursos necessários para que os municípios licitem as obras”, complementa o departamento.