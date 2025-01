Hospital Moinhos de Vento realiza procedimento cardiovascular inédito na região Sul do Brasil

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi a primeira instituição da Região Sul do Brasil a realizar o procedimento de reparação da válvula tricúspide. A terapia inovadora utiliza um clipe desenvolvido para corrigir insuficiências ou regurgitações importantes da válvula tricúspide, condição cardíaca complexa e de difícil controle. As informações são do Hospital Moinhos de Vento.

Realizado por meio de cateterismo, o procedimento é uma alternativa avançada e menos invasiva em comparação à cirurgia aberta. A técnica é similar à já usada para a válvula mitral, na qual o grupo de especialistas do Moinhos de Vento detém a maior experiência no País.

A cirurgia ocorreu na semana passada e contou com a presença de médicos dos Estados Unidos e do Canadá, que atuaram como tutores, considerando que a tecnologia foi introduzida no País há cerca de 15 dias apenas. Dentre os profissionais, está o Dr. Akshay Bagai, cardiologista intervencionista e diretor da Unidade de Terapia Intensiva Cardíaca do St. Michael's Hospital, em Toronto.

A paciente, de 71 anos, é uma mulher com quadro de insuficiência cardíaca avançada, cuja condição clínica justificou o uso dessa abordagem de ponta. De acordo com o coordenador da Unidade de Angiografia Cardiovascular do Hospital Moinhos de Vento e responsável técnico geral pelos procedimentos, Marco Wainstein, os estudos atuais demonstram que o procedimento ocasiona uma melhora na qualidade de vida do paciente. “Essa correção por cateter determina um reparo da válvula, restaurando a sua anatomia original e diminuindo a insuficiência cardíaca, com a consequente melhora dos sintomas”, explica.

Este foi o terceiro procedimento realizado no Brasil, sendo que os outros dois foram realizados no estado de São Paulo.

Quais são as funções das válvulas?

O coração humano é formado por quatro válvulas: tricúspide, pulmonar, mitral e aórtica. Suas funções garantem que o sangue flua em uma única direção dentro do coração, prevenindo o refluxo sanguíneo para as câmaras anteriores. O bom funcionamento dessas válvulas é essencial para a eficiência do sistema circulatório e para a saúde geral do coração.

A válvula tricúspide está localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito, tendo como função principal regular o fluxo de sangue entre essas duas câmaras do coração. Já a mitral permite que o sangue oxigenado flua do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e impede que ele retorne ao átrio durante a contração do coração.

“A medicina cardiológica avança a passos impressionantes nos últimos anos, especialmente com a inovação em técnicas menos invasivas, com menor risco e desconforto ao paciente e possibilidade de breve recuperação. É uma satisfação e motivo de orgulho contar com uma equipe multidisciplinar ampla e extremamente qualificada para oferecer isso aos nossos pacientes”, ressalta Carisi Polanczyk, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento.