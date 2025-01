Temporais causam estragos em Arroio do Meio e em outros municípios gaúchos

As chuvas e os ventos fortes que atingiram o Rio Grande do Sul neste domingo (19) causaram estragos em alguns municípios gaúchos.

Entre os mais prejudicados está Arroio do Meio, que precisou de 25 atendimentos emergenciais da Defesa Civil entre a noite e a madrugada de segunda-feira (20). Os bairros Glória, Bela Vista e Alto do Arvoredo foram os mais afetados, com três residências severamente danificadas e 23 parcialmente atingidas.

O temporal também deixou cinco árvores e dois postes de luz caídos. Além disso, a equipe precisou retirar telhas que voaram e obstruíram quatro vias públicas. A Coordenadoria Municipal entregou lonas, e equipes da concessionária de energia estão em campo realizando reparos. Do evento, restaram três famílias desalojadas.

Em Caxias do Sul, acúmulo de água e entulhos a levaram ao bloqueio da Rua Julio Calegari, no bairro Esplanada, no sentido bairro/centro. A Secretaria de Obras trabalha no local para remover os resíduos após o pavimento ter sido danificado pelo alagamento. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) alerta que, pela dificuldade das saídas dos ônibus das garagens, podem ocorrer atrasos pontuais nos itinerários do transporte coletivo durante o horário de pico, ao meio-dia e no final da tarde.

Além desses, houve mais cinco pontos de alagamento, mas assim que a chuva parou a água baixou. Em 1 hora choveu na cidade 47,6mm, cerca de 22% do previsto para o mês inteiro (média de janeiro é 213mm), segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Os fortes volumes de chuva em Bento Gonçalves levaram a alagamentos, rompimentos de tubulação e necessidade de colocação de lona em algumas residências. Os bairros atingidos foram Vila Nova, Eucaliptos, Progresso, São Roque, Vinhedos e outros pontos. Nesta manhã de segunda-feira, técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPURB) realizaram a vistoria dos pontos.

No município de Agudo, ocorreu destelhamento parcial de três residências, afetando 12 pessoas.