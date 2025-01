Segunda-feira deve ser de tempo instável no Rio Grande do Sul

formação de uma frente fria a partir de um ciclone no mar traz a previsão de uma segunda-feira de tempo instável no Rio Grande do Sul. O sol deve aparecer, mas, entre as aberturas, será acompanhado por pancadas de chuva. Em pontos localizados, as cidades das regiões Oeste e Noroeste do Estado possuem mais chances de sofrerem com pancadas fortes e temporais. O processo dea partir de um ciclone no mar traz a previsão de uma segunda-feira de tempo instável no Rio Grande do Sul. O sol deve aparecer, mas, entre as aberturas, será. Em pontos localizados, as cidades das regiões Oeste e Noroeste do Estado possuem mais chances de sofrerem com pancadas fortes e temporais.

Já os municípios do Oeste/Noroeste gaúcho têm menor probabilidade de serem atingidos pela chuva. O centro de baixa pressão vem avançando do Paraguai e Argentina desde domingo, e o ciclone no mar traz rajadas de vento na faixa Leste, sendo que os ventos mais fortes devem ser observadas na região da Lagoa dos Patos.



Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o tempo também fica instável ao longo desta segunda-feira, com rajadas de vento ao longo do dia. Isoladamente, a chuva aperta de intensidade com raios e trovoadas ao longo do dia. A mínima na Capital será de 22 °C. A máxima será de 30 °C.