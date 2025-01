Morre, aos 60 anos, o jornalista Marco Weissheimer

Faleceu neste sábado (18), aos 60 anos, o jornalista Marco Aurélio Weissheimer. Natural de Caxias do Sul, Marco foi pioneiro do jornalismo independente no Rio Grande do Sul e no País, tendo participado da fundação de diversos veículos ao longo de sua carreira, entre os quais o Sul21, de Porto Alegre, onde trabalhou por mais de uma década e foi sócio desde 2019.



Bacharel e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Marco atuou ainda na Agência Carta Maior e foi colunista de periódicos sindicais, como o Extra Classe, do Sindicato dos Professores do RS (Sinpro-RS), além de ter sido responsável pela criação do Blog RS Urgente, em 2005.



É autor dos livros “Bolsa Família — Avanços, Limites e Possibilidades do programa que está transformando a vida de milhões de famílias no Brasil” (2006) e “Governar na Crise — Um olhar sobre o governo Tarso Genro” (2017).



Desde 2012, Marco enfrentava um melanoma. Após a descoberta da doença, passou a se interessar pelo Yoga e se tornou instrutor da prática oriental. Em dezembro do ano passado, o câncer se agravou e ele foi internado no Hospital Conceição, onde veio a falecer cerca de um mês depois.

A ex-deputada federal Manuela D'Ávila lamentou a morte do jornalista em sua conta no Instagram. "Marco, foi uma honra ter convivido com você. Um grande jornalista, que respeitava a todos. Quanta dignidade você emprestava a tudo. Você fará falta. Um abraço com afeto e solidariedade a suas amigos e amigos, a sua família", disse.



Laura Sito, deputada estadual pelo PT também se pronunciou: "Hoje o Rio Grande do Sul perdeu um dos seus grandes jornalistas. Marco Weissheimer, um dos fundadores do Sul21, nos deixou depois de uma brava luta pela vida. Minha solidariedade à família, amigos e colegas de jornalismo".



A cerimônia em homenagem ao Marco ocorreu neste domingo (19), no Angelus Memorial e Crematório, em Porto Alegre.