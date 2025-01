Bairro Ponta Grossa tem mutirão de limpeza neste domingo

Estrada da Ponta Grossa, bairro de mesmo nome, localizado na Zona Sul de Porto Alegre vai passar por um mutirão de limpeza pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) neste domingo, (19). De acordo com a assessoria de comunicação social da prefeitura, a área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos. Cerca de 12 garis e um coletor, com o auxílio de seis caminhões e uma retroescavadeira, realizarão o serviço.



DMLU limpa os pontos crônicos da localidade a cada 15 dias

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, informa que aos domingos há um plantão para remoção de focos de lixo na cidade. "A operação de limpeza está organizada em cinco setores, com as regionais identificando áreas prioritárias para intervenção a cada fim de semana. É essencial que a comunidade colabore para manter os espaços limpos, descartando os resíduos corretamente.", explica Hundertmaker.



O DMLU limpa os pontos crônicos da localidade a cada 15 dias. Nas ações, são retiradas cerca de 62 toneladas de resíduos. Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo site do 156.