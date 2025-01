JC Te Lembra: cessar-fogo na Faixa de Gaza, volta de Trump e reforma tributária

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.No cenário internacional, uma das notícias mais celebradas foi sobre o acordo entre Israel e Hamas para um cessar-fogo da guerra no Oriente Médio. A votação para aprovar a negociação foi adiada e estava prevista para hoje. Nos Estados Unidos, Joe Biden fez o discurso de despedida de seu mandato. Donald Trump assume o país na próxima segunda-feira. No Brasil, o presidente Lula sancionou a regulamentação da Reforma Tributária. Com isso, o País terá o maior Imposto com Valor Agregado do mundo. E fortes chuvas atingiram diversas regiões do Brasil. Em Santa Catarina, uma morte está confirmada e 10 cidades decretaram situação de emergência. Em Porto Alegre, teve granizo e alagamentos na quinta-feira. O Litoral segue com tempo seco.Na área econômica, após o governo anunciar maior fiscalização da Receita Federal nas transações de Pix acima de R$ 5 mil, a medida foi cancelada. Também teve anúncio de quase R$ 760 milhões para a indústria química gaúcha. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia para detalhar os recursos no Polo Petroquímico de Triunfo.