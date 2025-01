Rio Grande do Sul terá quinta-feira de muito calor e abafamento

A quinta-feira (16) será mais um dia de intenso abafamento no Rio Grande do Sul. A combinação de calor e umidade deixarão a sensação de "ar pesado" e grande desconforto. Por volta do meio-dia, a temperatura já estará acima dos 30°C na maior parte do território gaúcho, com marcas que irão superar os outros dias da semana. A combinação de ar quente e úmido, no entanto, produzirá nuvens com risco de pancadas de chuva e temporais isolados.

Portanto, da mesma forma que há calor, há potencial para chuva em todas as regiões. A temperatura máxima passa dos 35°C em muitas cidades. O calor ganha intensidade nos vales do Rio Pardo, Taquari e do Sinos, com máximas ao redor de 35 a 37°C. No Litoral, será mais um dia de sol e calor, com a chuva avançando apenas no começo da noite.

Em Porto Alegre será um típico dia de verão, com previsão de sol, calor e pancadas de chuva. Entre a tarde e a noite poderá ocorrer temporais isolados. Amanhã, o risco aumenta com mais instabilidade que, mesmo isolada, deve atingir uma área mais ampla na Região Metropolitana.