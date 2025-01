Aulas da rede municipal de Porto Alegre começam no dia 17 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed) definiu as datas do calendário oficial para o ano letivo de 2025. O retorno das atividades para alunos de todas as etapas, tanto de escolas de Educação Infantil quanto de Ensino Fundamental, ocorrerá em 17 de fevereiro. No total, 67 mil alunos estão matriculados nas 100 instituições próprias da prefeitura e em 219 escolas conveniadas.