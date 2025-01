Restrição ao uso de celular em escolas terá reflexo positivo, diz Sinepe

vale em todo o ambiente escolar, tanto nas aulas quanto nos recreios, intervalos e em atividades extracurriculares. O presidente Lula (PT) sancionou nesta segunda-feira (13) o projeto de lei que proíbe o uso de celular em escolas públicas e privada s do País. A proibição ao uso de celular e outros dispositivos eletrônicos móveis (como tablets e relógios conectados à Internet) por parte dos alunos

A medida foi bem recebida para o Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino Privado do RS (Sinepe). Segundo a entidade, muitas escolas particulares já vinham restringindo o uso de celulares no ambiente escolar, além de haver um acordo entre o Sinepe/RS e o Sindicato dos Professores (Sinpro) para que as escolas estabelecessem regras e condições para o uso.

“Acreditamos que a proposta terá reflexo positivo na aprendizagem, mas será importante que se faça um trabalho de conscientização com os estudantes e, também, com as famílias. Devemos focar não na proibição, mas sim em uma educação para o bom uso desses equipamentos, já que fora da escola eles continuarão existindo na vida dos estudantes. O bom uso significa educar-se para entender o momento propício para acessá-lo, buscar nele as informações necessárias, não torná-lo uma máquina absolutamente indispensável para estabelecer relações e tornar-se dependente dele”, salienta o dirigente do sindicato, Oswaldo Dalpiaz.

O Sinepe deve preparar materiais de orientação e promover capacitação para as escolas ao longo de 2025 para auxiliar na execução da lei.