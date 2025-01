Chuva deixa 220 desabrigados e temor de novos deslizamentos no interior de MG

Após as fortes chuvas registradas na madrugada deste domingo (12), que deixaram 11 pessoas mortas nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso, em Minas Gerais, cerca de 220 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. As informações foram confirmadas pelo governador Romeu Zema (Novo), nesta segunda-feira (13).



De acordo com ele, a Defesa Civil estadual está atuando no apoio e recuperação das cidades e que os corpos de todas as vítimas já foram encontrados. Zema também fez um apelo para que as pessoas que moram próximas às áreas de risco tomem cautela e fiquem atentas aos avisos.

"A questão dos desalojados e desabrigados que, entre Ipatinga e Santana do Paraíso, totalizam aproximadamente 220 pessoas (...) Eu encerro aqui fazendo um apelo àqueles que moram, que estão próximos a áreas de risco, que tomem muita cautela. O chão ainda está encharcado, há previsão de mais chuva e mais deslizamentos podem ocorrer", disse.



Zema fez visitas aos locais mais afetados da cidade e recebeu a solicitação de abrir uma linha de crédito para auxiliar as empresas que foram afetadas, assim como as famílias que tiveram problemas.



"Estive pessoalmente em um local, inclusive, onde se perdeu vida, conversei com o cunhado da vítima, com o vizinho que tentou socorrer ainda na madrugada, e vi os danos", contou.

Dez das onze pessoas que perderam a vida são de Ipatinga, entre as quais estão duas crianças e dois idosos, após desabamento de casas. Entre os dez mortos, cinco eram de uma mesma família, cuja casa foi atingida por um deslizamento no bairro Bethânia.



Em Santana de Paraíso, cidade vizinha a Ipatinga, pelo menos uma pessoa morreu no hospital depois de ser resgatada do desabamento de uma casa.

Segundo o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), foram registrados 204 mm de chuva somente na região do bairro Bethânia. Ele ressaltou que choveu no município durante quase todos os últimos 30 dias.



"A terra ficou muito encharcada e vocês acompanharam aí os vídeos de algumas encostas desabando. A gente consegue perceber que a terra vira ali uma mistura, na verdade, de água com terra, de tão maleável que fica", afirmou.



Ele informou que será publicado ainda nesta segunda-feira (13) um decreto para que a prefeitura de Ipatinga possa fazer um depósito financeiro de um salário mínimo para as pessoas que foram mais afetadas pelas chuvas e que cumprem os critérios sociais.