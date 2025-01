Avião de pequeno porte cai em Montenegro; ex-prefeito estava a bordo

Um avião de pequeno porte caiu, na tarde deste sábado (11), em Montenegro, município que fica a 55km da Capital. Conforme as informações da assessoria de comunicação social do 2° batalhão de bombeiros militar do CBMRS, duas pessoas estavam na aeronave sendo uma delas Carlos Eduardo Müller, conhecido como Kadu, ex-prefeito do município.

De acordo com o relato dos bombeiros que acompanharam a ocorrência, tratava-se de um planador de treinamento do aeroclube de Montenegro. "Ele estava sendo rebocado por uma aeronave maior para instrução e, por conta de uma troca de vento, acabou se soltando do cabo e perdeu o controle. O piloto acabou tentando uma manobra para voltar para o aeroclube e pousar em segurança, mas acabou colidindo com um post de alta tensão", informou a assessoria do 2º batalhão dos bombeiros.

As duas pessoas saíram com ferimentos leves e foram atendidas pelos bombeiros e pela Samu. Ainda segundo a corporação, o ex-prefeito da cidade é instrutor no aeroclube de Montenegro, já tendo presidido a instituição.