Vestibular 2025 da UFSM será aplicado neste final de semana

As provas do vestibular 2025 da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) serão aplicadas neste final de semana. Os candidatos farão as provas nas cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, além de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).



No sábado (11) os portões abrem às 12h30, com aplicação das provas das 13h30 às 16h30. Já no domingo (12), a abertura dos portões acontece às 7h, e a prova acontece das 8h às 11h. No período da tarde, o ingresso dos estudantes está permitido a partir das 12h30, com aplicação das provas entre 13h30 e 18h30.

A edição deste ano deve contar com 12.574 estudantes, representando aumento de 22% no número de inscritos, na comparação com o ano anterior. O curso com maior procura é o de medicina, com 156,36 candidatos por vaga.



Ao todo, serão ofertadas 1.915 vagas, sendo a maioria para o campus sede de Santa Maria (1.536). O restante será distribuído para Cachoeira do Sul (126), Frederico Westphalen (120) e Palmeira das Missões (133).



Neste final de semana, também será realizado o Processo Seletivo Seriado (PSS) da UFSM. Nesta forma de ingresso, o candidato é avaliado em três etapas consecutivas, ao final de cada ano do Ensino Médio. No sábado, das 13h30 às 16h30, será aplicada a prova relativa ao 1° ano do Ensino Médio, e, no domingo, no mesmo horário, a do 2° ano.



Os candidatos devem apresentar-se no local das provas uma hora antes do início, portando documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta. A pessoa que comparecer em outro local, diferente daquele indicado, não poderá participar do processo seletivo.



Para realizar o vestibular e o PSS, será necessário apresentar um documento atualizado e com foto. Não serão aceitas cópias de documentos, mesmo que autenticados em cartório. Pessoas que tiverem o documento extraviado ou furtado devem apresentar o Boletim de Ocorrência, expedido por um órgão policial há no máximo 90 dias.



O consumo de alimentos durante a prova será permitido, desde que sejam alimentos fáceis de manusear, que não causem barulho e não atrapalhem os demais participantes. O lanche e os líquidos devem ficar embaixo da cadeira a fim de evitar acidentes com o caderno de questões e com a folha-resposta.



O gabarito preliminar do Vestibular será divulgado na segunda-feira (13), na página do Vestibular UFSM 2025. A solicitação de recursos deve ser feita em até 48 horas após a divulgação do gabarito preliminar. O gabarito definitivo será divulgado até o dia 24 de janeiro.



Em relação ao PSS, o gabarito preliminar também será divulgado na segunda (13), na página do Processo Seletivo Seriado UFSM 2025. Solicitação de recurso em até 48 horas após a divulgação. O gabarito definitivo deverá ser divulgado até 24 de janeiro.