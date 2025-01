Caixa e prefeitura de Porto Alegre assinam contrato para obras de infraestrutura

A Caixa Econômica Federal e a prefeitura de Porto Alegre assinaram nesta quarta-feira (8) contratos para obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade com financiamento estimado em R$ 460 milhões. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e serão aplicados na modernizaão do sistema de abastecimento de água e redes de esgoto, vinculadas ao Dmae, e na construção do Centro de Controle e Operações (CCO) para o transporte coletivo da Capital.

, lançado pelo governo federal em setembro do ano passado. O contrato assinado com a prefeitura prevê um período de carência de 24 meses, seguida por 240 meses para amortização da dívida. As informações são da Caixa.A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, da vice-prefeita, Betina Worm, do secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cézar Schirmer, do diretor-geral interino do Dmae, Darcy Nunes, do superintendente de rede da Caixa em Porto Alegre, Renato Scalabrin, acompanhado de empregados do banco e representantes do município."A Caixa tem sido uma grande parceira da prefeitura, nas diversas ações e soluções apresentadas. Os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) permitirão a retirada dos projetos do papel para beneficiar o dia a dia dos porto alegrenses”, afirmou Melo.O superintendente da Caixa ressaltou a atuação da instituição no acompanhamento dos municípios brasileiros, especialmente nos momentos difíceis de enfrentamento de situações adversas, como a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024. “Com a disponibilização dos recursos, o banco reafirma o seu compromisso junto ao ente público, apoiando a implementação de ações pós-enchente voltadas a reconstrução da capital gaúcha”, afirmou Scalabrin.