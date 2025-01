Obras de recuperação de talude do Arroio Dilúvio começam no trecho da rua São Manoel

As obras de recuperação do talude do arroio Dilúvio começaram nesta segunda-feira (6) no trecho da avenida Ipiranga com a rua São Manoel, no sentido Centro/bairro. Os trabalhadores do consórcio Dilúvio realizaram a limpeza da área com a retirada de entulhos do talude e de partes da estrutura da ciclovia que desabaram nas enchentes de maio. Para realizar a obra foi necessário, a interrupção de duas das quatro faixas da avenida Ipiranga. As intervenções vão ocorrer nas proximidades da rua São Manoel, no trecho onde estava localizado o antigo ginásio da Brigada Militar e também na frente do prédio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), na rua São Luís.

Como parte das intervenções na rua São Manoel com a avenida Ipiranga, os trabalhadores da empresa contratada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizaram escavações para identificar a tubulação de gás da empresa Sulgás, a rede de fibra ótica de telefonia, o aterramento da rede de alta tensão e de distribuição de água. O talude é a estrutura responsável por conter o transbordo do Dilúvio em caso de cheia. Ao todo, 11 trechos da estrutura cederam entre julho de 2023 e maio de 2024 - período que foi marcado por sucessivos temporais. Destes, dois já foram reconstruídos e nove serão refeitos e reforçados em 2025. "É preciso realizar o conserto do talude antes de melhorar o pavimento que, neste caso é a ciclovia, que foi interditada nos pontos de fragilidade", comenta o diretor-geral adjunto do Dmae, Darcy Nunes dos Santos.

As obras de recuperação do talude são fruto de um estudo desenvolvido por mais de um ano por técnicos do Dmae, em parceria com uma empresa. O objetivo é minimizar as chances de novos deslizamentos, por meio da construção de estruturas de contenção reforçadas e reaterro do talude, com materiais pré-selecionados. Com investimento de R$ 8 milhões, a recuperação de cada trecho levará de quatro a seis meses para ser concluída. A expectativa é de término até o fim do ano.



Com relação ao trânsito de veículos, a EPTC fará o bloqueio de duas faixas da avenida Ipiranga, no sentido Centro/bairro, entre as ruas Bernardo Pires e São Manoel, para a reconstrução do primeiro trecho do talude. A orientação é de que os motoristas antecipem os seus deslocamentos e utilizem vias alternativas, como as avenidas Bento Gonçalves e Protásio Alves.

Taludes do arroio Dilúvio que serão recuperados



- avenida Ipiranga esquina com a rua São Manoel;

- Em frente à concessionária de energia elétrica, próximo à rua Vicente da Fontoura;

- Em frente a um laboratório, próximo à rua São Luís;

- Em frente a um restaurante, próximo à rua Lício Cavalheiro;

- Em frente à uma revendedora de carros, próximo à rua Vicente da Fontoura;

- Em frente ao antigo ginásio da Brigada Militar, próximo à rua Silva Só;

- Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs);

- Pucrs, nas proximidades da parada de ônibus do campus (sentido centro/bairro);

- Pucrs, próximo à rua Cristiano Fischer (sentido centro/bairro).