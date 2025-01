Avenida Nilo Peçanha tem alteração de trânsito por 90 dias a partir desta quarta-feira

A avenida Dr. Nilo Peçanha terá bloqueio parcial no cruzamento com a rua Thomaz Gonzaga a partir desta quarta-feira (8). No local, haverá uma obra de extensão de rede de esgoto pluvial, executada por um condomínio e fiscalizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). As informações são da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

A intervenção tem duração estimada de 90 dias. Inicialmente, os trabalhos acontecerão no cruzamento com a rua Thomaz Gonzaga, em duas fases, com bloqueio de meia pista em cada uma delas. Já após a passarela da Unisinos, a obra terá quatro etapas, sendo duas de meia pista no sentido bairro/Centro e outras duas no sentido Centro/bairro.



A EPTC estará monitorando o local, com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito.