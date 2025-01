Movimento de retorno do feriado de Ano Novo se intensifica na rodoviária de Porto Alegre

Atualizada às 11h45min

O movimento de retorno do feriado de Ano Novo se intensifica na Estação Rodoviária de Porto Alegre nesta segunda-feira (6). Mais de 15 mil pessoas retornaram das praias do Litoral Norte gaúcho entre o domingo e ao longo desta segunda-feira, segundo o gerente de Operações da Estação Rodoviária de Porto Alegre, Jorge Rosa.

A circulação de passageiros no ponto de embarque dos táxis também chamou a atenção na manhã desta segunda-feira. Ainda, foi grande a procura do público pelo serviço de aplicativo na região do entorno da Estação Rodoviária.

Conforme Rosa, os destinos preferidos pelos porto-alegrenses para passar a festa da virada do ano foram as praias de Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa e Torres. Também foi registrado uma grande procura de passagens para as praias de Quintão, Cidreira e Pinhal. Nos guichês do terminal rodoviário, muitas pessoas foram em busca de informações sobre a compra de passagens.

Na BR-290, a Freeway, a concessionária CCR ViaSul que administra a rodovia registrou, às 11h45min, o retorno de mais de 24 mil veículos nas praças de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e de Gravataí. Um total de 71 carros por minuto passavam pela estrada nesta segunda-feira (6) em direção a Porto Alegre e as cidades da Região Metropolitana. A previsão da concessionária é que 65 mil automóveis retornem à Capital. A orientação da empresa é de que os motoristas utilizem a rodovia depois do meio-dia nesta segunda-feira.

Com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso de veículos. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela concessionária junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais. Nesses casos, a liberação dos trechos vai ocorrer, exclusivamente, quando do acionamento do amarelo piscante. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. A CCR ViaSul informa que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando sete pontos na CNH e multa de R$ 880,41.