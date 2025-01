Rio Grande do Sul terá semana de tempo seco e amplitude térmica

A primeira semana cheia de 2025 terá temperaturas agradáveis, estabilidade e grandes amplitudes térmicas em todo o Rio Grande do Sul, de acordo com a MetSul Meteorologia. Hoje, o sol predomina em todas as cidades, com períodos mais ensolarados e poucas nuvens na faixa Oeste, abrangendo as regiões da Fronteira, Campanha e Missões.

Nas demais áreas do Estado, o sol também aparece, mas pode estar acompanhado de algumas nuvens. O amanhecer será ameno, com sensação de frio na Serra, enquanto a tarde será quente, semelhante ao calor registrado no fim de semana. Por isso, a amplitude térmica geral será significativa, com mínimas de 10°C e máximas que podem chegar aos 30°C. Não há previsão de longos períodos de instabilidade para toda a semana.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o dia começa com temperaturas amenas, em torno dos 17°C, mas em elevação ao longo do dia, podendo chegar aos 29°C. Amanhã, a situação será praticamente a mesma. Na quarta-feira, o calor aumenta, com as máximas podendo alcançar 32°C.

Na quinta, os termômetros marcarão entre 20°C e 33°C, com sol durante grande parte do dia. Já na sexta-feira, o cenário permanece semelhante, com sol predominando entre poucas nuvens e temperaturas praticamente inalteradas em relação à véspera.

A semana, marcada por tempo seco e estabilidade, será ideal para atividades ao ar livre em todo o Estado. No Litoral, o tempo firme também favorece a ida às praias, com dias ensolarados e temperaturas agradáveis ao longo da semana.