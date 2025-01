Porto Alegre terá semana de tempo seco e temperaturas amenas nos primeiros dias, mas calor aumenta no fim

mas à medida que os dias avançam, as máximas começam a subir, é o que aponta a MetSul Meteorologia sem previsão de instabilidade para toda semana. A primeira semana de 2025 em Porto Alegre começa com temperaturas agradáveis,, é o que aponta a. Na segunda-feira, 6 de janeiro, o dia será de sol com algumas nuvens, com temperaturas variando entre 18ºC e 28ºC, e não há previsão de chuva. O tempo deve se manter estável,

Na terça-feira (7) o tempo continuará aberto, com céu limpo e temperaturas variando entre 18ºC e 29ºC. Já na quarta (8), o calor começa a aumentar, com mínima de 17ºC e máximas que podem chegar aos 32ºC. O sol ainda predomina, mas algumas nuvens podem surgir ao longo do dia.



Para quinta-feira (9), não há expectativa de chuva e os termômetros variam entre 20ºC e 33ºC. O sol aparece durante grande parte do dia, garantindo mais um dia quente e ensolarado na Capital. Na sexta-feira, o cenário segue semelhante ao dos dias anteriores, com o sol predominando entre algumas nuvens. As temperaturas permanecem praticamente inalteradas em relação ao dia anterior.

O próximo fim de semana, 11 e 12 de janeiro, também será de tempo firme, com sol e algumas nuvens. As temperaturas devem variar entre 20ºC e 33ºC, e o tempo segue seco, sem previsão de instabilidades.

De acordo com a previsão inicial da MetSul Meteorologia, a segunda semana cheia de janeiro deve iniciar com temperaturas altas, com máximas que podem passar os 34ºC. É importante se manter hidratado e se proteger do sol, especialmente no pico das temperaturas.