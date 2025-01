Avenida Guaíba tem mudanças no trânsito nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (6), haverá bloqueio total na avenida Guaíba, na Zona Sul de Porto Alegre, no cruzamento com a avenida Oswaldo Gonçalves Cruz, a partir das 8h, devido à obra de ampliação da rede pluvial e de esgoto realizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).Quem trafegar pela Avenida Guaíba em direção aos bairros deve seguir o seguinte trajeto: avenida Guaíba, rua Pirajá, rua Rincão, rua Otelo Rosa e retornar à avenida Guaíba.Já os motoristas e transportes coletivos que seguem pela avenida Oswaldo Gonçalves Cruz em direção à avenida Guaíba devem utilizar a rota: Oswaldo Gonçalves Cruz, rua Rincão, rua Otelo Rosa e avenida Guaíba.Para quem trafega na Avenida Guaíba no sentido Centro, o desvio indicado é: avenida Guaíba, rua Otelo Rosa, rua Rincão e avenida Oswaldo Gonçalves Cruz.Agentes da EPTC estarão no local para orientar e controlar o tráfego na área.