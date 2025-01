CEEE Equatorial restabelece a energia elétrica para 99% dos clientes

99% dos clientes - dos 115 mil que ficaram sem luz no pico do desabastecimento causado pela chuva forte do dia 1 de janeiro em Porto Alegre O fornecimento de energia elétrica na manhã de sexta-feira (3) já estava restabelecido parano pico do desabastecimento causado pela, segundo a CEEE Equatorial. Cerca de 1,6 mil clientes permaneciam sem energia elétrica, às 8h30min de hoje, nas cidades de Porto Alegre, Viamão e Alvorada, conforme a concessionária.

Em mais um evento meteorológico severo, as rajadas de vento chegaram a máxima de 74 km/h registrada no aeroporto de Canoas. Devido ao impacto, a companhia informa que suas equipes continuam trabalhando de forma ininterrupta para solucionar os casos pontuais que ainda precisam de atendimento.

De acordo com o Climatempo, o acumulado de chuva chegou a 88 mm, enquanto as rajadas de vento atingiram 69 km/h no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na zona Norte de Porto Alegre, com uma máxima de 74 km/h registrada no aeroporto de Canoas.