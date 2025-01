Passe livre nos ônibus de Canoas é prorrogado até o dia 10 de março

O passe livre no transporte publico de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi prorrogado até o dia 10 de março. Na quinta-feira (2), a nova gestão da prefeitura de Canoas enviou à Câmara de Vereadores do município e obteve aprovação do projeto de lei que prorroga o passe livre no transporte público municipal da cidade. Anteriormente, o benefício se encerraria no dia 31 de dezembro de 2024.

Segundo a prefeitura de Canoas, o passe livre nos ônibus teve o objetivo de auxiliar a população diante dos impactos do desastre climático ocorrido em maio do ano passado no Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Canoas realizou uma sessão extraordinária no dia 2 de janeiro em que aprovou o projeto de lei apresentado pelo Executivo, voltado à mobilidade urbana.

De acordo com a prefeitura de Canoas, a gratuidade na passagem de ônibus no transporte público coletivo do município, que está em vigor desde maio do ano passado, representou significativo aumento de passageiros e uma injeção de cerca de R$ 2 milhões na economia. O valor deixou de ser desembolsado pelos usuários do serviço e desonerou as empresas, sem a necessidade da aplicação do vale-transporte. O balanço é da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade. O passe livre por meio do subsídio tarifário, ao longo do período de calamidade pública devido a enchente, foi adotado pela prefeitura de Canoas após a retomada do serviço, ainda em maio.

O secretário Diego Cigolini, titular da pasta de Transportes e Mobilidade, disse que em abril eram transportados cerca de 830 mil passageiros e, após a enchente, a marca saltou para a média mensal de 1,2 milhão de usuários. "É uma situação muito mais adequada para o transporte, obviamente, longe do ideal ainda para a cidade. Acredito que a solução definitiva será com o processo licitatório que já está em andamento e com o Tribunal de Contas do Estado (TCE)", destaca.

Por parte da empresa Sogal houve ainda um aumento na frota para atender a demanda. Em maio, a quantidade de ônibus era 76, enquanto que hoje, as operações ocorrem com 96 ônibus. Ainda haverá um incremento de mais outros dez ônibus na frota, com o objetivo de qualificar o serviço.