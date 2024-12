Tarifas de ônibus da Região Metropolitana têm reajuste na próxima quinta-feira

As tarifas do Sistema Estadual de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) na modalidade Executivo, Seletivo e Semidireto serão reajustadas na próxima quinta-feira (2 de janeiro). A informação foi divulgada pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). O incremento será de 6,1622%, conforme homologado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

O anúncio foi divulgado pela Metroplan com a assinatura do diretor superintendente Francisco Horbe. O valor do Executivo foi alterado pela última vez em 8 de outubro de 2023.

Entre as empresas que operam essas linhas, estão Expresso Caxiense, Central, Citral (Vale do Paranhana), Guaíba, Louzada (Arroio dos Ratos), Montenegro, Real (Sapucaia, atualmente operada pela Fátima, Sogil (Gravataí), Soul (Alvorada), Transcal (Cachoeirinha e Canoas), Unesul (Santo Antônio da Patrulha), Viamão e Vitória (Charqueadas e São Jerônimo).



A tarifa mais alta é a da Citral, entre Porto Alegre e Taquara, por R$ 41,85, que vai para R$ 44,40. Já a mais baixa está sendo praticada pela Soul (Alvorada), que passa de R$ 9,75 para R$ 10,35.