Estação Rodoviária tem movimento tranquilo no retorno do feriado do Ano Novo

A Estação Rodoviária de Porto Alegre registrou movimento tranquilo na manhã desta quinta-feira (2) no retorno do feriado de Ano Novo. O gerente de Operações da Rodoviária, Jorge Rosa, disse que 15 mil pessoas retornam à Capital ao longo desta quinta-feira. "Tivemos a saída de 25 mil pessoas que foram comemorar a virada do ano nas praias do Litoral Norte gaúcho", destaca. Segundo Rosa, 10 mil pessoas permaneceram no Litoral. No ponto de táxi da Rodoviária, um dos locais mais movimentados do terminal rodoviário, havia poucos passageiros utilizando o serviço. O ponto estava com aproximadamente 60 carros aguardando clientes.

De acordo com Rosa, o principal destino dos porto-alegrenses que utilizaram ônibus foi o Litoral Norte e as cidades do interior do Estado. Para comemorar o Réveillon de 2025, cerca de 25 mil pessoas deixaram a Capital via Rodoviária. O número foi semelhante ao que ocorreu no Natal, porém, com mudança nos destinos que na grande maioria foram em direção ao Litoral Norte. A administração do terminal rodoviário disponibilizou 300 horários em direção às praias gaúchas para a comemoração do Ano Novo.

Na manhã desta quinta-feira, o movimento era calmo no terminal de desembarque e nos guichês para a compra de passagem. Havia também pessoas buscando informações junto aos funcionários sobre horários e itinerários dos ônibus. A previsão da administração da Estação Rodoviária de Porto Alegre é que deverá ocorrer um grande movimento de retorno no domingo à tarde (5) e na segunda-feira (6) pela manhã das pessoas que aproveitaram para ficar no Litoral Norte para curtir as festas de final do ano.