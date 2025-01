Defesa Civil emite alerta preventivo para tempestades em Porto Alegre nesta quinta-feira

A Defesa Civil emitiu alerta preventivo para a ocorrência de tempestades em Porto Alegre nesta quinta-feira (2) entre 12h e 22h. Com base no aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Capital pode registrar chuvas intensas, de 20 mm/h a 30 mm/h, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de alagamentos, cortes de energia elétrica e queda de galhos de árvores. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), que reúne órgãos governamentais e instituições parceiras, está mobilizada para adotar medidas de prevenção, garantir o atendimento à população e atuar rapidamente em situações eventuais de emergência, garantindo o restabelecimento da normalidade nas áreas impactadas.



A Defesa Civil orienta os moradores a evitarem enfrentar o mau tempo e a manterem-se afastados de áreas alagadas, arroios e rios. Aqueles que residem em áreas de risco devem procurar abrigo em locais seguros. É igualmente importante evitar a proximidade com postes, árvores e placas de sinalização ou publicitárias.



A Prefeitura de Porto Alegre monitorará as condições climáticas e manterá a população informada sobre quaisquer mudanças no cenário meteorológico. Em caso de dúvidas ou emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.