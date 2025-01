Programa Mais Comunidade será retomado na Região Glória de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo retoma o programa Mais Comunidade nesta quinta-feira, 2 de janeiro, na Região Glória. Este será o primeiro ato da nova gestão, que toma posse nesta quarta-feira, 1º. O objetivo da visita é ver de perto os problemas, com os gestores e técnicos das áreas, em conjunto com os moradores, para encontrar soluções.

LEIA TAMBÉM: Janeiro começa com alerta de chuvas intensas em Porto Alegre

A partir das 9h, Melo, secretários e demais gestores do Executivo vão percorrer a região com lideranças comunitárias e conselheiros do Orçamento Participativo (OP) para conferir demandas e fazer encaminhamentos. O roteiro passará pelas comunidades Jardim Marabá, Recanto dos Gaudérios, Kanazawa e Otávio Frasca.



Desde 2021, já foram realizadas 42 edições do Mais Comunidade e 96 localidades foram visitadas. O programa é organizado pela Secretaria de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), que coordena as 17 subprefeituras da cidade e é responsável pela articulação com o OP.