Janeiro começa com alerta de chuvas intensas em Porto Alegre

O ano começa com um alerta preventivo da Defesa Civil de Porto Alegre para a ocorrência de chuvas intensas, ao longo desta quarta-feira, 1° de janeiro, válido até 20h. O comunicado, baseado em informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), destaca o risco de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.A Defesa Civil de Porto Alegre reforça que está em prontidão para atender possíveis ocorrências. A Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por órgãos governamentais e instituições parceiras, está mobilizada para garantir uma resposta rápida às demandas da população e atuar no restabelecimento da normalidade em áreas eventualmente atingidas.