Semana será marcada pela elevação das temperaturas no Rio Grande do Sul

Os gaúchos terão os últimos dias de 2024 (30 e 31) e os três primeiros dias de 2025 (1º a 3 de janeiro) com temperaturas máximas extremamente elevadas, segundo a MetSul Meteorologia. Os gaúchos devem se preparar para um calor escaldante nos próximos dias. Na segunda e terça-feira, os termômetros vão registrar as máximas de 29 e 33 graus, respectivamente. No dia 1º de janeiro de 2025, a temperatura chega aos 36 graus no território gaúcho.

Nos dias 2 e 3 janeiro de 2025, os termômetros seguem com temperaturas máximas na casa dos 35 e 37 graus, respectivamente. No sábado, os gaúchos terão um alívio com o registro de 28 graus em diversa cidades gaúchas. O último domingo de dezembro de 2024 (29), foi marcado pela sensação de abafamento, momentos de tempo nublado e até a presença do sol. No começo da manhã de domingo, a Capital registrou uma chuva fraca de curta duração. Quem ficou em Porto Alegre pode aproveitar o domingo, por exemplo, para passear no Brique da Redenção, onde os termômetros registravam a temperatura de 25 graus.

O verão que começou no dia 21 de dezembro e que termina no dia 20 de março de 2025 é marcado, segundo a MetSul Meteorologia, pelo aumento expressivo no número de dias de calor no Sul do Brasil e da frequência de chuva com incremento de volumes no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil à medida que começa a estação chuvosa nos estados do Centro do País.

O verão tem como característica a elevação da temperatura em todo Brasil e os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas, queda de granizo, vento com intensidade variando de moderada à forte e descargas elétricas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No verão, as chuvas são frequentes em praticamente todo o Brasil, com volumes superiores a 400 mm. Os menores volumes de chuva são registrados no extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste, onde geralmente os totais de chuvas são inferiores a 400 mm.

Segundo levantamento do Inmet, o modelo de previsão de ENOS do APEC Climate Center (APCC), centro de pesquisa sediado na Coréia do Sul, aponta para uma probabilidade de 60% de que as condições de La Niña se desenvolvam durante o trimestre janeiro/fevereiro/março de 2025. Já no trimestre fevereiro/março/abril de 2025, a probabilidade diminui para 40% para a atuação de condições de La Niña, indicando, até o momento, a tendência de um fenômeno de curta duração.