Helena e Miguel lideram no ranking de registros de bebês no RS em 2024

Após dois anos em segundo lugar no total geral, um nome feminino foi o mais escolhido pelos pais para registrar o nome de seus filhos no Rio Grande do Sul. Com 1.373 registros, Helena desbancou Miguel, nome que liderou o ranking nos últimos três anos, e se tornou a preferência estadual em 2024. A escolha de Helena como preferência estadual coroa um crescimento que vem se sustentando ano a ano no Ranking Estadual de nomes. O nome, que era preferência nacional na década de 1950, já batizou mais de 29 mil gaúchas ao longo da história.

O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil (https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio), administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do Brasil, e que reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o País. A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.

O ranking dos nomes mais registrados no Rio Grande do Sul reforça ainda a preferência estadual por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maite, em uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global. Também há a utilização de nomenclaturas bíblicas, e originalidade, com grande influência das atuais personalidades do mundo digital.

Depois de Helena, estão na lista de preferência estadual entre os recém-nascidos do sexo feminino: Cecilia (1185 registros), Maite (992 registros), Aurora (917 registros) e Alice (845 registros). A tendência se mantém entre os homens, onde Miguel (1.230 registros) segue como a preferência estadual, seguido por Arthur (982 registros), Gael (917 registros), Theo (888 registros), Heitor (854 registros).

O presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio Grande do Sul (Arpen/RS), Sidnei Hofer Birmann, destaca que os nomes mais registrados de bebês nascidos no Rio Grande do Sul revelam tendências culturais e preferências regionais que refletem a identidade local. "É possível acompanhar esses dados pelo Portal da Transparência do Registro Civil, uma ferramenta que permite visualizar informações atualizadas sobre os nomes mais escolhidos pelos pais em todo o Estado", comenta. Segundo Birmann, essa transparência promove um olhar único sobre como os gaúchos expressam suas tradições e influências por meio da escolha do nome.



Ranking dos 10 nomes mais registrados em 2024 no Rio Grande do Sul



1- Helena - 1.373 registros

2 - Miguel - 1.230 registros

3 - Cecília - 1.185 registros

4 - Maite - 992 registros

5 - Arthur - 982 registros

6 - Gael - 917 registros

7 - Aurora - 917 registros

8 - Theo - 888 registros

9 - Heitor - 854 registros

10 - Alice - 845 registros



Nomes masculinos mais registrados em 2024 no Estado

1- Miguel - 1.230 registros

2 - Arthur - 982 registros

3 - Gael - 917 registros

4 - Theo - 888 registros

5 - Heitor - 854 registros

6 - Bernardo - 807 registros

7 - Davi - 773 registros

8 - Ravi - 756 registros

9 - Joaquim - 718 registros

10 - Matteo - 665 registros



Nomes femininos mais registrados em 2024 no Estado



1 - Helena - 1.373 registros

2 - Cecília - 1.185 registros

3 - Maite - 992 registros

4 - Aurora - 917 registros

5 - Alice - 845 registros

6 - Antonella - 790 registros

7 - Lívia - 715 registros

8 - Laura - 671 registros

9 - Heloísa - 627 registros

10 - Isis - 607 registros