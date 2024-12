Estradas do RS apresentam pontos de lentidão na saída para o feriado

O movimento nas rodovias estaduais e federais no Rio Grande do Sul foi intenso ao longo na manhã deste sábado (28) na saída para o feriado do Ano Novo. Na Freeway (BR-290), o fluxo no sentido ao Litoral Norte teve filas nas praças de pedágio com espera entre 5 a 10 minutos para passar pelo local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), muitos veículos apresentaram pane mecânica no acostamento, causado pelo "para e arranca".

72 mil carros circulem pela rodovia no sentido Região Metropolitana - Litoral Norte. De domingo a terça-feira (29, 30 e 31), o volume diário deve ficar pouco acima dos 32 mil automóveis, seguindo em diminuição na quarta e quinta (1 e 2), com 19 e 31 mil carros, respectivamente.



, seguindo no esquema "anda e para" até a altura da parada 87 da ERS-040, nas proximidades do acesso a Águas Claras. A partir desse ponto, o trânsito melhorou um pouco, mas ainda permaneceu carregado, especialmente até ultrapassar o acesso a Ambev. Na RS-040 o tráfego apresentou lentidão após o pedágio de Viamão , seguindo no esquema "anda e para" até a altura da parada 87 da ERS-040, nas proximidades do acesso a Águas Claras. A partir desse ponto, o trânsito melhorou um pouco, mas ainda permaneceu carregado, especialmente até ultrapassar o acesso a Ambev.

Segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), mesmo com um grande volume de veículos passando nas estradas sob a sua administração, a situação foi considerada dentro da normalidade neste sábado.



De acordo com o boletim divulgado ao meio-dia, houve um único caso em que o fluxo ficou acima do normal, em Santo Antônio da Patrulha, na ERS-295, que registrou 7 mil carros passando pelo local.

Na praça de pedágio na Serra, no sentido Gramado – Nova Petrópolis, o trânsito no local foi de 5 veículos por minuto. Nas demais praças de pedágio sob a administração da concessionária, o movimento se manteve dentro do esperado para o período.



Trechos de lentidão na Rota do Sol

De acordo com relatos repassados ao Jornal do Comércio, houve pontos com lentidão nesta manhã de sábado, principalmente, em rotas que levam ao Litoral Norte do Rio Grande Sul. Como exemplo, a Rota do Sol, rodovia importante que faz a ligação da Serra Gaúcha ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul, também registrou trechos com congestionamento, fazendo os motoristas rodarem no sistema arranca e para. Outro ponto que apresentou algum grau de lentidão foi registrado na RS-118.