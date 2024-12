ERS-040 tem trechos com congestionamento neste sábado

No final da manhã deste sábado (28), a ERS-040 registrou longos trechos de congestionamento para motoristas que seguiam em direção ao Litoral Norte. O tráfego começou a ficar lento logo após o pedágio de Viamão, seguindo no esquema "anda e para" até a altura da parada 87 da ERS-040, nas proximidades do acesso a Águas Claras. A partir desse ponto, o trânsito melhorou um pouco, mas ainda permaneceu carregado, especialmente até ultrapassar o acesso à Ambev.

Trânsito intenso na rodovia e sem acidentes



A situação começou a normalizar apenas após a parada 103, quando o fluxo passou a seguir sem grandes dificuldades. Apesar do trânsito intenso, não foram registrados acidentes ou obstruções na via ao longo do trecho congestionado.



De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, cerca de 6 mil veículos já haviam se deslocado em direção ao litoral norte até as 11h da manhã pela ERS-040.