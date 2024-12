Passageiros e comerciantes comemoram a retomada do trajeto completo dos trens da Trensurb

Desde a última terça-feira (24), a Trensurb retomou o trajeto completo, que chegou a ser totalmente interrompido em maio por causa das enchentes. Em setembro, parte da operação – até a avenida Farrapos, em Porto Alegre – havia sido retomada. Entretanto, desde o dia 24, os trens voltaram a circular até as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro. Na quinta-feira (27), usuários e comerciantes locais manifestavam o seu contentamento com a reabertura.

Acomodado em um dos vagões, o líder de balanço de uma empresa localizada em Novo Hamburgo, Márcio da Rosa Feijó Jr., 32 anos, comemorou o retorno do trem e a possibilidade de dormir mais meia hora toda as manhãs. “Está sendo muito bom mesmo. E mais rápido também! Eu moro em Porto Alegre e levava uma média de duas horas da minha casa até lá. Agora faço tudo em uma hora e meia”, contou o passageiro.

Com o mesmo sorriso, a empregada doméstica Tatiana Santos, de 43, estava feliz pela maior agilidade de deslocamento entra Sapucaia do Sul e Porto Alegre: “Agora a vida está fluindo melhor”, declarou. Para a dona de casa Maria Regina Trassante, 60 anos, a reintegração possibilitou a ida à Capital para comprar um peixe fresco no Mercado Público para o almoço.

Apesar de o movimento no local ainda não ter retornado com a força total, Carla Bencke, proprietária do Café Quatro Estações, situado na área de embarque e desembarque, estava aliviada por, finalmente, descerrar as portas do estabelecimento. “Ainda tem pouca gente circulando, porque estamos em meio aos feriados de final de ano, mas é melhor do que estar fechado, né?”, afirmou a empresária, que tinha previsão de abrir o negócio justamente na semana em que as águas tomaram conta do local.

Durante a cerimônia de reabertura realizada na véspera do Natal, o diretor-presidente da estatal, Nazur Garcia, relembrou os desafios impostos pela catástrofe climática, além das decisões tomadas pela gestão que permitiram salvar parte do patrimônio da empresa, incluindo os trens, e possibilitaram a subsequente reconstrução da Trensurb. A expectativa, segundo ele, é de que a média de passageiros transportados por dia útil tenha um incremento dos atuais 75 mil para 100 mil.

A fim de dar continuidade às obras, a Trensurb informa que o trabalho de reconstrução da via férrea seguirá por mais seis meses. Durante esse período, para assegurar o progresso contínuo das obras, o serviço de transporte será complementado pelo uso de ônibus em horários específicos, no trecho entre as Estações Farrapos e Mercado: após às 20h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 5h às 23h.

Entenda como está a operação da Trensurb

Trensurb opera diariamente, das 5h às 23h



Segunda a sábado:

5h às 20h – Serviço completo com trem – trecho Novo Hamburgo-Mercado

20h às 23h – Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

• Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária – somente no sentido Mercado)



Domingos:

5h às 23h – Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

• Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária – somente no sentido Mercado)



Ônibus (linha circular):

O transbordo trem-ônibus será realizado na Estação Farrapos. Os ônibus seguem em linha circular, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, retornando, depois, diretamente a Farrapos. O serviço é gratuito.



Estação Farrapos (sentido sul, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado)

Segunda a sábado:

20h à 0h10

Domingos:

5h30 à 0h10



Estações São Pedro e Rodoviária¹ (somente sentido Mercado); Estação Mercado² (trajeto direto até a Estação Farrapos)



Segunda a sábado:

20h às 22h45³

Domingos:

5h30 às 22h45³



¹ Paradão da Av. Castelo Branco, junto à Estação Rodoviária

² Parada na Av. Júlio de Castilhos, junto ao Mercado Público, próximo à esquina com o terminal Parobé

³ Após 22h45, somente desembarque



Feriado de Ano Novo (1º):

O trajeto de trem será completo entre as estações Novo Hamburgo e Mercado, das 5h às 20h; após, os ônibus complementam a viagem no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária). A grade horária de intervalos entre viagens será a de domingos e feriados.