Saída para o feriado de Ano Novo movimenta rodovias gaúchas

A saída para o feriado de Ano Novo movimenta as rodovias do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (27). Na BR 290, a freeway, a circulação de veículos voltou a ser intensa rumo ao Litoral Norte gaúcho e as praias de Santa Catarina. Por volta das 9h30min, o fluxo de carros era de 21 carros por minuto na estrada. Mais de 5 mil automóveis já haviam deixado Porto Alegre em direção ao Litoral. A previsão da CCR Viasul é de que 79,1 mil veículos sigam em direção às praias nesta sexta-feira. No sábado (28), mais 72,3 mil automóveis deixam a Capital.

A CCR Via Sul, concessionária que administra a Freeway, pede aos motoristas quando possível que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. A orientação da empresa é que os condutores utilizem a rodovia antes das 6h e após as 19h entre os dias 27 e 29 (sexta a domingo). Já nos dias 30 e 31 (segunda e terça), os melhores horários são após o meio-dia.

Para o retorno a Porto Alegre, no dia 1º, orientação é trafegar antes das 8h. No dia 2, deve ser registrado fluxo intenso durante todo o dia, e, por isso, a indicação é de que, dentro do possível, os clientes utilizem a rodovia no dia 3 (sexta), antes das 9h e depois das 20h.

Na ERS 040, em Viamão, em direção às praias, a expectativa é de que aproximadamente 176,3 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão entre sexta-feira e a quinta-feira, estimativa 65% superior em relação à média registrada em finais de semana normais.

Em outra importante ligação do interior - Vales do Sinos, do Caí e do Paranhana - ao Litoral, a ERS-474, é estimada a passagem de 81,3 mil veículos, fluxo 98% a mais - quase o dobro em relação ao período normal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) mantém o reforço na fiscalização para as festas de fim de ano. Nesta sexta-feira, teve início a Operação Ano Novo nas rodovias federais do Rio Grande do Sul e de todo o País. Até as 23h59min da próxima quarta-feira, os policiais rodoviários vão intensificar a fiscalização. O aumento dos acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool é um dos motivos para o reforço na fiscalização. Entre os meses de janeiro e novembro, foram registrados 3.507 acidentes, 7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a mistura álcool e direção. A legislação proíbe qualquer quantidade de álcool no organismo de quem conduz veículos e considera infração gravíssima de trânsito - artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro, a embriaguez ao volante é crime (artigo 306 do CTB), com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de ter a permissão ou habilitação para dirigir.