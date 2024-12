Hospital Moinhos de Vento e Santa Casa precisam de doações de sangue

O Hospital Moinhos de Vento está com os estoques de sangue 50% abaixo do necessário neste momento. De acordo com a instituição hospital, há necessidade maior dos tipos sanguíneos O (positivo e negativo) e A (negativo).

O estoque baixo preocupa a direção da instituição hospitalar. “A demanda por sangue é constante e urgente, principalmente em períodos em que há uma diminuição nos estoques, como nas festas de fim de ano, durante as férias ou em feriados prolongados”, alerta o coordenador do Hemocentro do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Pontes.



A doação de sangue é um procedimento simples e seguro no qual uma pessoa voluntária doa uma pequena quantidade de sangue. Antes de ser disponibilizado para uso médico, o sangue doado é cuidadosamente testado para garantir que esteja livre de doenças transmissíveis.



A doação deve ser realizada respeitando intervalos. Para homens, considera-se um máximo de quatro doações anuais, com intervalo mínimo de dois meses entre cada uma. Para mulheres, podem ser feitas até três doações, respeitando um intervalo de pelo menos três meses.

A coleta é realizada pelo Serviço de Hemoterapia do Hhemo, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h, e sábados, das 7h30min às 12h. O banco de sangue estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. O doador precisa fazer o agendamento pelo telefone (51) 3314-3072 ou pelo WhatsApp (51) 99235-6964.



A doação ocorre no bloco E. O acesso externo deve ser feito pela rua Tiradentes, 333, ao lado do estacionamento do hospital. No dia da coleta, o doador deverá apresentar um documento de identificação oficial com foto.

Para doar sangue é necessário: