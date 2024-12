Vistorias do Auxílio Reconstrução prosseguem em Porto Alegre

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) prosseguem, a partir desta quinta-feira (26) com as vistorias nos endereços das famílias unipessoais que entraram com recurso administrativo do Auxílio Reconstrução. Devem ser visitados moradores dos bairros Menino Deus e Floresta.

Desde que os agentes sociais iniciaram o procedimento, na semana passada, já foram entrevistadas 340 famílias unipessoais no Centro Histórico, Sarandi, Santa Rosa de Lima, Cidade Baixa e São Geraldo. Por meio do seu site, a prefeitura salienta que os servidores estão devidamente identificados, com crachás e coletes verdes.



As visitas ocorrem em dias úteis, das 9h às 16h30. A estimativa é de encerrar as vistorias nos 52 bairros declarados nos cadastros até meados de janeiro de 2025. A medida consta na Portaria 3.437, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que definiu os parâmetros para solicitação de recursos administrativos do Auxílio Reconstrução.



O prazo para entrar com recurso administrativo do Auxílio Reconstrução, definido pelo Ministério da Integração, teve início em 4 de novembro e se encerrou em 3 de dezembro.



Porto Alegre recebeu e encaminhou para o governo federal 4,7 mil solicitações, a maior parte referente à ausência de comprovação de endereços ou de famílias unipessoais pendentes.



No total, a Capital tem cadastros de 155,2 mil famílias que declararam terem sido atingidas pela enchente – 77,2 mil receberam o Auxílio Reconstrução, enquanto 78 mil tiveram o benefício negado ou ainda aguardam análise/processamento.