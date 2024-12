Vítimas de acidente transferidas para Porto Alegre seguem na UTI

As duas mulheres que sofreram queimaduras de 2º e 3º graus em decorrência dos desdobramentos da queda e explosão de um avião de pequeno porte na área urbana de Gramado seguem internadas em estado grave em Porto Alegre. Elas foram transferidas horas após o acidente e acolhidas no Hospital Cristo Redentor e no Hospital de Pronto Socorro. Ambos são referência no tratamento de queimados.

No Cristo Redentor, a paciente, de 51 anos, permanece na UTI do setor de queimados, sedada e com ventilação mecânica. Ela teve 30% do corpo afetado, principalmente na parte superior. Apesar de seu estado ser considerado grave, o quadro é considerado estável.

No HPS, a outra vítima, de 56 anos, tem quadro de alta complexidade mas em situação estável, respirando sem auxílio de aparelhos e sem sedação. Ela sofreu queimaduras em 43%do corpo.



Em casos como esse, o tratamento é longo e a evolução, lenta. A expectativa é de que ambas devam permanecer internadas por pelo menos 30 dias.