Prefeitura divulga detalhes de desfiles do Carnaval 2025 no Porto Seco

A prefeitura de Porto Alegre divulgou, nesta segunda-feira (23), os preparativos para o Carnaval 2025 em Porto Alegre. Faltando três meses para o início dos desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco (rua Hermes de Souza, s/nº – Rubem Berta). Equipes da prefeitura e Brigada Militar fizeram a primeira vistoria no local.

"Identificamos a necessidade de melhorias na área do sambódromo, como limpeza, capina, pintura, iluminação e a reforma de gradis quebrados", disse a secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Liliana Cardoso. As Ligas Carnavalescas também acompanharam a visita, realizada na última terça-feira (17).

Programação do Carnaval em Porto Alegre

Em 2025, como etapa que antecede aos desfiles, acontece o Festival do Samba Enredo, no dia 25 janeiro. Já a tradicional Descida da Borges, evento que dá a início no calendário do Carnaval, ocorre também dia 7 fevereiro, com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo. E o Carnaval Descentralizado está marcado para o dia 8 de março, na Restinga.

Desfiles no Porto Seco

O Carnaval 2025 no Porto Seco terá dois dias de desfiles. Na sexta-feira, 14 de março, desfilam pelo Grupo Prata: Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza. Pelo Grupo Ouro: Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI. No sábado, dia 15 de março, os desfiles do Grupo Prata são: Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga. Grupo Ouro: Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina.

Ingressos

A venda de ingressos já está ocorrendo de forma on-line pelo site (sympla.com.br), a compra pode ser parcelada em até 12 vezes pelo cartão de crédito. Na venda física, na Bilheteria Auditório Araújo Vianna, ou na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil, 2611 – loja 249 – Jardim Lindóia), não há possibilidade de parcelamento.