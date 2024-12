Eventos de Natal mudam trânsito em regiões de Porto Alegre

Eventos natalinos em pontos de Porto Alegre mudam o trânsito em vias, alerta a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) em nota neste sábado (21). Entre os locais, estão a região da Moab Caldas e Cruzeiro do Sul e Cidade Baixa, na rua da República.



A Festa de Natal na Moab Caldas é neste sábado entre a rua Francisco Massena Vieira e a rotatória da Moab Caldas x Mariano de Matos. Haverá bloqueio total da via nos dois sentidos até as 20h.

Os motoristas vindos no sentido Centro-bairro seguirão pela Rotatória Moab Caldas, Sepé Tiaraju, Manoel Lobato, Francisco Massena Vieira, Cruzeiro do Sul. Já os motoristas vindos no sentido bairro-Centro seguem pela Cruzeiro do Sul, Francisco Massena Vieira, Manoel Lobato, Sepé Tiaraju, Rotatória Moab Caldas.



No domingo, tem Festa de Natal Moab Caldas e Cruzeiro com alterações nos dois sentidos Centro/bairro. O primeiro evento ocorre na Moab Caldas, onde o bloqueio acontece na rotatória da Moab Caldas x Mariano de Matos, entre as 10h e 18h. O sentido bairro-Centro estará totalmente liberado. Apenas o sentido Centro-bairro terá o bloqueio. Nesse caso, o motorista deverá seguir pela Manuel Lobato em direção ao bairro, até chegar ao Cruzeiro do Sul.

O segundo evento ocorre na Cruzeiro do Sul e conta com bloqueio da Cruzeiro do Sul, entre a rua Neves e a Dona Malvina, no sentido Centro/bairro, entre as 15h e 23h. Quem quiser acessar a região deverá seguir o seguinte desvio: Cruzeiro do Sul, rua Neves, Banco Inglês, Dona Malvina, Cruzeiro do Sul.

Na Cidade Baixa, o bloqueio atinge a rua da República neste sábado até as 23h. Será entre o número 139 até a avenida João Pessoa. Vai ter evento de rua. A expectativa é que 800 pessoas participem da atividade.