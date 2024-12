Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza UTI de queimados do HPS para vítimas do acidente em Gramado

Em seu site, a Prefeitura de Porto Alegre informa que se colocou à disposição do Governo do Estado para auxiliar no atendimento às vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (22), em Gramado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão a postos para colaborar no transporte terrestre e aéreo dos feridos.

Além disso, a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de queimados do Hospital de Pronto Socorro (HPS) também foi disponibilizada para receber as vítimas que necessitarem de atendimento especializado.



Por meio da sua conta na rede social X, o prefeito Sebastião Melo lamentou o ocorrido. "Acompanhamos com tristeza as notícias sobre o acidente em Gramado. Entrei em contato com o governador Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza, colocando as estruturas de saúde da Capital à disposição. Equipes do Samu e o setor de queimados do HPS de prontidão para o atendimento às vítimas", afirmou o prefeito no texto.