Receita Estadual reforça fiscalização no litoral na Operação Verão Total

Parte da Operação Verão Total lançada pelo governo do Estado neste sábado (21), ação da Receita Estadual acompanha o aumento da atividade econômica no Litoral do Rio Grande do Sul, buscando garantir o cumprimento correto das obrigações tributárias. A 15ª Delegacia do Trânsito de Mercadorias (15ª DRE - DTM), intensificará as fiscalizações na região durante a temporada de verão.



Com foco na concorrência leal e no combate à sonegação, a iniciativa busca fortalecer a economia gaúcha. A atuação da 15ª DRE será essencial para promover um mercado mais justo e sustentável, beneficiando toda a sociedade.



Segundo o delegado da 15ª DRE - DTM, Fernando Bonato Schein, as principais atividades no momento estão relacionadas à fiscalização no trânsito de mercadorias e à regularização dos contribuintes no litoral.



A Operação Verão Total é uma iniciativa coordenada pelo gabinete do vice-governador e integrada entre secretarias e órgãos públicos estaduais, que mobiliza forças de segurança, saúde, meio ambiente e outras áreas para garantir infraestrutura e segurança aos veranistas.