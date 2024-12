Freeway registra pontos de trânsito intenso pré-feriado de Natal

A BR-290, conhecida como Freeway enfrentou trancamento momentâneo na tarde desta sexta-feira (20), devido a um acidente que ocorreu na via por volta das 15h40min. Mesmo assim, a CCR ViaSul, concessionária da pista, garante que o fluxo nas estradas segue normal, com 25 veículos por minuto passando pelos pedágios. Hoje, número acumulado é de cerca de 13 mil no sentido Capital - Litoral.

Ainda segundo a empresa, o acidente aconteceu no Km 89 da pista leste da BR-290. O ocorrido envolveu a colisão de dois carros e uma moto. Não houveram vítimas. A faixa já foi desbloqueada e o trecho liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em todas as rodovias sob concessão no Estado, sendo as BRs 101, 386, 448 e Freeway, é esperado, durante o período de feriados, entre os dias 20 e 25, tráfego de quase 1,2 milhão de motoristas, sendo mais de 345 mil circulando na Freeway.

Nesta sexta-feira, na via, são esperados 45 mil veículos, número que deve subir para 46 mil no sábado. Para o domingo, segunda e terça (22, 23 e 24), é esperada uma redução para cerca de 20 mil condutores por dia trafegando pela Freeway. Já no Natal (25), novo aumento no índice, que não deve ultrapassar os 45 mil veículos.

Melhores horários para pegar a estrada

Quando possível, a concessionária reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Durante esta semana, os dias e horários com menor fluxo devem ser na quinta-feira antes das 18h e sexta-feira, antes das 8h e após as 20h. No sábado, (21), melhor período será a partir das 13h e, no domingo, a partir do meio-dia.