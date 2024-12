Encenação do 'Presépio Vivo' encanta moradores do Asilo Padre Cacique

Moradores e visitantes do Asilo Padre Cacique foram contemplados com a encenação do Presépio Vivo, na noite desta sexta-feira (21). O evento ocorreu após dois anos sem a presença de público externo devido à pandemia de Covid-19. Na ocasião, a Instituição recebeu voluntários, familiares de colaboradores e amigos dos residentes para vivenciarem a celebração. A atividade teve início às 20h30min e foi marcada por grande entusiasmo e dedicação por parte dos participantes.



Vestidos com trajes típicos da época, alguns moradores do Asilo encenaram o nascimento de Jesus com grande empenho e emoção. O uso de um bebê de verdade como o Menino Jesus e a montagem cuidadosa de um estábulo cenográfico, acompanhado de elementos decorativos trouxe realismo à cena.

Uma das integrantes do elenco da encenação, dona Jane Beatriz Barros (76 anos), afirma que os ensaios para a atividade já envolveram muito entusiasmo. "Foi um momento muito especial para todos nós. Através do Presépio Vivo, conseguimos expressar nossa fé, nosso carinho e nossa união", disse a moradora da Instituição, que chegou no Padre Cacique em 2019. "Participar dessa encenação traz uma sensação de renovação e felicidade. Para nós, é um jeito de agradecer a sociedade." Dona Jane ainda destaca que o "mais especial" foi a interação entre os moradores e os funcionários.



O Asilo Padre Cacique conta com o apoio de doadores. Todas as informações podem ser encontradas no site www.asilopadrecacique.com.br/ajuda. A entrega de donativos pode ser feita diretamente na sede do Asilo Padre Cacique, todos os dias das 7h às 20h (Avenida Padre Cacique, 1178, bairro Menino Deus, em Porto Alegre.